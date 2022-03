Giro de 180° en las vidas de cuatro constituyentes chilenas

“Ella está muy empoderada, interesada e informada sobre este proceso, con muchas ganas de aportar y orgullosa de su ‘mami constituyente’”, cuenta Pustilnick.

Pero también pone el foco sobre algo: los espacios que están ganando las mujeres y el mensaje que están mandando, lejos de la concepción de que el principal lugar era su hogar, o que el trabajo a jornada completa implicaba descuidar a la familia.

“Me emociona pensar que hoy las 77 mujeres de la Convención estamos mandando un mensaje a las miles de niñas de las distintas regiones del país sobre que sí es posible mejorar nuestro país y que nuestro trabajo, las inspire y motive a perseguir sus sueños en el futuro”, reflexiona.

Madurar políticamente

Otra de las mujeres a las que la Convención les cambió la vida en 180° es Valentina Miranda (21), la constituyente más joven en ejercicio. Cuando le tocó sumergirse en el proceso, Miranda estaba terminando su semestre universitario, en el segundo año de Administración Pública en la Universidad de Chile.

“Pasar de estar estudiando 24/7 a escribir la Constitución es un cambio re radical. Mi rutina ha cambiado bastante, hay un cansancio corporal debido a la acumulación de trabajo que hemos tenido, porque significa no estar en la casa, mi abuelita me ve más por la tele que en casa, ver menos a mis mascotas, no ver a mi pareja, ha sido difícil”, cuenta Miranda.

Sin embargo, asegura que su motivación y ganas de seguir trabajando han aumentado y reconoce un cambio mayor, interno, que ha implicado una maduración personal: ser la menor en la Convención y tener que enfrentarse a adultos con una amplia lista de títulos y extensos currículum.

“El poder estar a la altura de tantos adultos con tanta experiencia es difícil. El estudio ha sido la herramienta principal para poder discutir en espacios donde la verdad siempre están debatiendo adultos. Debo ganar el espacio donde no me minimicen por ser la más chica o la mujer”, suma.

Dice que incluso llegó a sentirse “pequeña”. “Sobrepasada”.