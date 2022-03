La invasión de Ucrania mueve el tablero geopolítico en Latinoamérica

Una muestra clara de hasta qué punto la situación afecta a las cancillerías es que dos de las capitales que han sido históricamente aliadas políticas de Rusia, Caracas y Managua, cortaron comunicación con Bogotá, la capital colombiana. Este tipo de disyuntivas diplomáticas y políticas vienen a incidir en tensiones ya de por sí graves para el hemisferio sur, como por ejemplo la compleja crisis humanitaria que ha desencadenado la gran ola de migración venezolana, que ha expulsado del país hacia otros países de la región, al sur y al norte, a mas de cinco millones de personas en los últimos años. A la espera de lo que acabe sucediendo en Ucrania, esta ola de refugiados es la más grande del mundo después de la de Siria.

Estas posiciones diversas y contrapuestas podrían, si persisten, retrasar la ya debilitada integración regional en Latinoamérica, que es clave para avanzar en su agenda de inserción internacional y para que pueda, como región, superar la crisis económica y social que agudizó la pandemia de la Covid-19. A pesar de sus esfuerzos, con esta guerra Putin no ha podido dividir a los 27 países de la Unión Europea, pero sí divide a la comunidad latinoamericana.

Con las cifras de contagios por Covid bajando cada vez con mayor consistencia en la región, se esperaba que la articulación entre bloques subregionales, como la Alianza del Pacífico y MercoSur, mejorara la interlocución entre países, algo que no funcionó con las vacunas, donde se produjo un "sálvese quien pueda" en la región, a diferencia otra vez de Europa, que mutualizó la compra y distribución de los antídotos. Ahora, estos escenarios de diálogo multilateral están detenidos y serán más difíciles de consolidar si se profundizan las grietas ideológicas que provoca la violenta invasión de Ucrania.

Latinoamérica responde

Tras la invasión, Rusia encontró en algunos países de Latinoamérica aliados irrompibles. Cuba, Venezuela y Nicaragua ya declararon su apoyo al Kremlin y legitiman la operación militar que lanzó Putin hacia Ucrania. Aún así, no se atrevieron a votar en contra de la resolución de la Asamblea de las ONU que condenaba la agresión rusa y a Cuba y Nicaragua votaron abstención, a lo que se unió Bolivia. El voto de Venezuela no se contabilizó, al no estar al corriente de sus cuotas.

En un mensaje televisado antes de la invasión Nicolás Maduro, presidente venezolano, hizo la siguiente pregunta: “¿Qué pretende el mundo? ¿Que el presidente Putin se quede con los brazos cruzados y no actúe en defensa de su pueblo?”. Abrazando la narrativa falsa difundida por la propaganda del Kremlin de que se trata de una “operación de militar de pacificación” para desnazificar Ucrania y defender a las minorías rusas, en ese mensaje premonitorio Maduro le hablaba directamente a Estados Unidos y a la OTAN del probable desenlace violento del conflicto ruso-ucraniano.

En una llamada telefónica con Putin transcrita por el Kremlin, Maduro “expresó un fuerte apoyo a las acciones decisivas de Rusia, condenó la actividad desestabilizadora de Estados Unidos y la OTAN y enfatizó la importancia de contrarrestar la campaña de mentiras y desinformación lanzada por los países occidentales”. Una vez iniciado el operativo ruso para invadir Ucrania, Maduro reafirmó su posición y emitió un comunicado en el mismo sentido de abrazar la propaganda del régimen ruso sin matices.