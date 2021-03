Implantados en el Amazonas: nuevas formas de narrar los vínculos de los indígenas con el territorio

“Una vez que uno entra dentro de una ruta dentro de la selva, no se ve nada, solo se ve la vegetación que te rodea pero no se ve ningún horizonte, entonces tener visiones desde arriba es importante”, dijo Badia. “La referencia de utilización del dron permite sobre todo proporcionar contexto geográfico y contexto de qué está pasando y dónde está pasando, si no, es muy difícil”.

Además del dron, el único equipo que Albarenga utilizó para registrar sus imágenes fue una cámara sin espejo con micrófono integrado. Un equipo reducido (tanto técnico como humano) ayudó a lograr reacciones más naturales y auténticas de los habitantes de la Amazonia.

“Esto Pablo lo hace muy bien: hacer que la cámara prácticamente desaparezca, que no sea una cámara intimidante, sino que sea una cámara que forme parte del paisaje y que el que está en la conversación tenga más peso”, dijo Badia. “Esto se consigue con la complicidad y con la empatía con los personajes que se retratan”.

Para Albarenga, el éxito de la parte visual de este proyecto recae en que logra comunicar la dinámica de las comunidades amazónicas más allá de los estereotipos, al mismo tiempo que brinda al lector elementos de belleza incluso en medio de una problemática tan grave como es la crisis ambiental.

“A veces queremos dramatizar y producir impacto y terminamos pecando en eso de la ‘pornomiseria’, tratando de mostrar realidades crudas, chocantes, y se deja de lado un montón de cosas hermosas que suceden allá adentro como el compañerismo, la valentía, la resiliencia, la resistencia”, dijo Albarenga. “Así como la imagen es una gran aliada para construir estereotipos, la misma herramienta puede servir para deshacerlos”.

Para los autores, la principal innovación de “Defensores de la Selva” es que apuesta por un periodismo que parte de la empatía a la hora de abordar las historias sobre comunidades indígenas y que entiende que los sujetos de estas historias tienen cosmovisiones y valores distintos.

“Creo que el periodismo, sobre todo en América Latina, está en una fase interesante de experimentación, de buscar nuevas formas de contar las historias y yo creo que este trabajo puede ser una aportación a esta corriente”, dijo Badia. “La clave está en un periodismo muy sensible a los valores del otro, del territorio; un periodismo menos intrusivo, más comprensivo, que le dé más tiempo a la historia que quiere contar y dejar que fluya. Es un ejercicio de humildad y de profesionalidad al mismo tiempo”.

Cinco consejos para cubrir comunidades indígenas

Pablo Albarenga y Francesc Badia i Dalmases compartieron desde su experiencia algunos lineamientos que los periodistas deberían tomar en cuenta a la hora de cubrir temas sobre comunidades indígenas.

No ir a hablar, sino a escuchar

“No hace falta que lleguemos ahí a escribir lo que pasa según nuestra forma de pensar y nuestra forma de entender las cosas”, dijo Albarenga. “Lo que tenemos que hacer es vehiculizar el mensaje de ellos, no imponer nuestro mensajes. Es su voz la que importa más que la nuestra”.

2. Hacer a las comunidades partícipes en todo momento

“Hacer un trabajo en el que ellos sepan qué es lo que estamos diciendo, y no que se enteren de qué hicimos solo cuando ya se publicó”, dijo el fotoperiodista. “Está bueno tener mucha comunicación fluida sobre lo que estamos filmando, lo que estamos fotografiando”.

3. Huir de ir a buscar el cliché

“A veces uno viene y busca que el indígena se ponga las plumas para que tengas la imagen más etnográfica y de cliché. Creo que hay que olvidarse de esto, hay que ir a buscar realmente la realidad”, consideró Badia. “Hay que evitar poner el acento en lo que a uno le parece más folklórico a la hora de retratar o de explicarlo”.

4. Dejar a un lado la arrogancia occidental

“Hay que tener valores de respeto, empatía y humildad a la hora de acercarse a estas historias y vencer esta arrogancia que podemos tener algunos que venimos de occidente, casi neocolonial y extractivista, de que vamos ahí a sacar una historia”, dijo Badia. “Debemos entender que con cuatro días de estar ahí, no vamos a pretender saber exactamente qué está pasando o cuál es su realidad, porque es una realidad muy compleja”.

5. Estar consciente de las propias creencias e ideologías

“Todas las imágenes que hacemos, todo el texto que escribimos, lo producimos con base en nuestras creencias, nuestras convicciones y por algo hacemos este tipo de trabajo”, dijo Albarenga. “Lo que hacemos habla de nuestras convicciones. No se encasillen en mantener una postura objetiva, sino en relatar los hechos de la manera más consecuente consigo mismos”.

Esta artículo apareció previamente el blog 'Laboratorios de periodismo innovador' de la Fundación Gabo. Vea el original aquí