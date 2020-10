Para traducir de manera clara y contundente lo que pienso de la cosa Bolsonaro, utilizo el término en la concepción que la lengua de José Saramago le da habitualmente, con la certeza de que ya lo ha usado para describir cosas semejantes. Delincuencia significa, según los diccionarios y la práctica corriente de la comunicación, “el acto de cometer delitos, desobedecer las leyes y las patrones morales”. La definición encaja en la cosa Bolsonaro sin una arruga, sin una tirantez, al punto de parecer más una segunda piel que la ropa que se pone encima.

Durante años, Bolsonaro ha estado cometiendo delitos de variable aunque siempre demostrada gravedad. Para colmo, no es solo que desobedece las leyes, sino que se burla abiertamente de ellas, siempre para salvaguardar los intereses privados de su familia y de empresarios y políticos cómplices, como los que aparecieron a su lado riéndose de sus insinuaciones dirigidas a una niña de diez años. Y en cuanto a los estándares morales, ni siquiera vale la pena hablar. No hay nadie que no sepa, en Brasil y en el mundo, que la cosa Bolsonaro ha sido durante mucho tiempo abyecta por su homofobia, racismo, machismo y misoginia.