La migración, un desafío regional

El Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, Dejusticia, con sede en Bogotá, Colombia, trabaja por la promoción de los derechos humanos en Colombia y el Sur Global a través de la investigación, la incidencia y el litigio estratégico. Conversamos con Lucía Ramírez Bolívar, Coordinadora de Investigaciones sobre Migración y Venezuela, acerca de la necesidad de adoptar un enfoque multilateral basado en los derechos humanos para responder a los flujos migratorios en la región, en particular al éxodo venezolano, que ya es considerado como el fenómeno migratorio más grande en la historia moderna de América Latina.

democraciaAbierta: ¿Por qué la migración debe ser vista como un desafío que compete a América Latina como región?

Lucía Ramírez Bolívar: Hay que ver la migración más allá de las cifras. Hay que entenderla también desde el punto de vista de las causas y las dinámicas de los flujos migratorios, que atraviesan toda la región. Esto implica que las personas interactúan con distintos Estados y con distintos marcos legales durante su recorrido, lo cual vuelve necesaria la coordinación de los Estados por los cuales transitan.

Además, hay que tener en cuenta que la respuesta de unos Estados frente a la migración genera consecuencias para otros. Por ejemplo, en Colombia muchas veces hemos sufrido el efecto embudo, porque otros países cierran sus fronteras y las personas están transitando más hacia el sur o hacia el norte del continente. Por eso es necesario que haya una respuesta coordinada, para que no se generen esos efectos adversos que ponen en riesgo a esas personas durante sus procesos de tránsito o de vocación de permanencia, que es cuando deciden instalarse en un país. No se puede entender como un reto aislado, sino que es un proceso que está interconectado y que va a tocar a muchos de los Estados en la región.

D.A.: ¿Qué ventajas tiene abordar la migración desde un enfoque multilateral?

L.R.: Es muy importante hablar desde el multilateralismo, porque normalmente lo vemos como responsabilidades individuales de los Estados, pero también es clave reconocer la complejidad de los procesos migratorios, los distintos actores que están involucrados, y que realmente, sin coordinación efectiva, va a ser muy difícil responder a los retos que implica la migración forzada.

A pesar de que ha habido esfuerzos para buscar una respuesta regional, aún nos falta mucho. Parte del problema es que los Estados aún no han visto las ventajas que un manejo multilateral podría tener, más allá de un manejo unilateral. Un ejemplo de esto sería la incidencia conjunta que pueden hacer los Estados a través de alianzas o coaliciones ante instancias internacionales, que les podría permitir acceder a más recursos de cooperación, los cuales fortalecerían esa respuesta. Sus respuestas tendrían mayor impacto, porque no serían esfuerzos aislados, sino que estarían conectados en una estrategia mucho más amplia. También habría una distribución más equitativa en las responsabilidades para atender las necesidades de la población migrante, y no sería uno o dos Estados los que, por las circunstancias, son los que tienen que responder. Además podrían compartir lecciones aprendidas y replicar medias exitosas.