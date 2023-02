Es hora de buscar el diálogo con las fuerzas policiales del país, accediendo al campo democrático y republicano existente en las diferentes instituciones policiales, capaz de actuar en defensa de la democracia. Es necesario desarrollar políticas de seguridad pública concretas que apuesten por la profesionalización, la valoración policial y la gestión del uso de la fuerza, involucrando siempre a la policía y partiendo de este diálogo.

En el Instituto Sou da Paz, hemos realizado estudios sobre la excesiva politización de las fuerzas policiales y hemos demostrado que la actuación policial basada en ideologías políticas puede conducir al abuso de poder e incluso representar conductas delictivas, además de afectar visceralmente su proceso de profesionalización y su propia actuación. Las redes sociales dieron visibilidad al trabajo policial y dificultaron que las corporaciones controlaran la exposición de sus profesionales y de las propias instituciones. Esto creó desafíos para las corporaciones y la democracia misma, como los límites de la libertad de expresión. Es un tema que Brasil necesita discutir más.

Por otra parte, si bien no hubo uso de armas de fuego en los hechos del 8 de enero, el riesgo sigue siendo apremiante. Brasil sigue teniendo una población civil más armada que nunca. Armas tanto o más poderosas que las que usa la policía quedan en manos de civiles. El gobierno no puede decir con seguridad cuántas armas hay en circulación, ni siquiera de qué tipos y calibres son estas armas, el Ejército no supervisa los CAC (las siglas en portugués para coleccionistas, tiradores deportivos y cazadores) ni los clubes de tiro, y las armas legales continúan abasteciendo el mercado ilegal. El segundo desafío de este gobierno es, entonces, llevar adelante lo iniciado con la publicación del decreto 11.366/23 y avanzar en la reconstrucción de una política de control de armas de fuego eficiente y responsable.

El tercer frente necesario se refiere al Ejército Brasileño. Todavía hay una enorme dificultad para saber qué sucedió exactamente en ese inicio de enero, aunque algunos detalles se han hecho públicos a través de las acciones de la prensa, tanto brasileña como internacional. A pesar del reciente relevo de mando, hay un desafío inmenso en la reanudación de las relaciones con las instituciones de Defensa, en parte impulsado por la excesiva politización y por grupos fuertemente críticos con Lula.

Estos no son pequeños desafíos que se suman a la urgente necesidad de reconstruir, con muy bajos recursos financieros, las políticas públicas en Brasil,. Pero no es momento de desanimarse. Si no avanzamos en el diálogo con la policía, en una política de control de armas y en la revisión efectiva del papel del Ejército Brasileño, corremos el riesgo de no llegar siquiera al final del este gobierno. Y entonces estas políticas públicas no saldrán adelante.