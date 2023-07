El problema del aceite de palma

En 2009, la académica de Unungax̂ Eve Tuck hizo un llamamiento a otros académicos para que desistieran de realizar "investigaciones centradas en los daños", que imponen el esquema temporal occidental al buscar "la explotación, la dominación y la colonización históricas para explicar el quebrantamiento contemporáneo". Se trata de un "enfoque patologizador en el que la opresión define singularmente a una comunidad". Es "una investigación que opera, incluso benévolamente, desde una teoría del cambio que establece el daño o la lesión con el fin de lograr la reparación".

Es como si las comunidades dañadas no tuvieran nada que decir a sus opresores, como si las personas pertenecientes a las tierras de sus opresores no tuvieran nada que aprender de ellos.

He estado en Papúa Occidental, la he sobrevolado y he visto las enormes extensiones, la devastación dura, roja y cocida de la selva tropical talada, pero fue hace muchos años, y nunca pude visitar la selva porque los visitantes tenían prohibido salir de la capital, Jayapura. Conozco la (misma) selva tropical de la otra mitad de la isla, en Papúa Nueva Guinea.

Pero la mía es forzosamente la visión de una forastera. Nunca podría vivir directamente cómo, por ejemplo, los habitantes de Upper Bian Marind experimentan los crímenes de la palma aceitera.

Por eso, en lo que sigue, me baso en gran medida en el magnífico libro de Sophie Chao In the Shadow of the Palms: More-Than-Human Becomings in West Papua. Durante su larga estancia con los Marind, cuando fue acogida en los procesos de convertirse ella misma en una Marind, las historias que le contaron no se centraban en los intereses capitalistas, ni en la certificación falsa, ni en la seguridad alimentaria, ni en los derechos.

Se trataba de mucho más que la tragedia que el ojo podía contemplar y el oído captar, y que ella también describe: "Los racimos de palma aceitera yacían esparcidos a lo largo de las carreteras, montones de sangre roja y negra, atravesados por afiladas espinas. Las excavadoras y las motosierras arrasaban parcelas aisladas de la vegetación restante. Silueteados contra el sol sombrío, los helicópteros que rociaban pesticidas zigzagueaban de un lado a otro por encima de nosotros, extendiendo un velo lechoso de toxinas nebulosas".