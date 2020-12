Rinocerontes brasileños y el teatro del absurdo político

La prueba de lo que estoy argumentando es el resultado de las elecciones municipales de este año: Ganaron los golpistas (y no me refiero sólo a los congresistas, por supuesto) que utilizaron la extrema derecha para derrocar a Rousseff en 2016 y, dos años después, para ganar las elecciones generales (para ello, en este lapso de tiempo, los golpistas tuvieron que transformar a un juez y fiscal mediocre y corrupto de primera instancia en “héroe de la lucha contra la corrupción” (Sergio Moro) e intubar, como candidato, a un fascista incondicional (Jair bolsonaro) con un hijo claramente vinculado a mafiosos, ya que les faltaba un candidato populista con carisma).

Y lo que corona lo absurdo de este resultado es que contó con el apoyo de la izquierda, porque no teníoan otra alternativa, ya que los golpistas neoliberales la pusieron en el brete de tener que elegir entre el exterminio, en forma de enfermedad Covid o directamente de asesinato de los bolsonaristas,, y la sumisión a las políticas neoliberales de los conservadoras (una sumisión temporal, pero no sabemos cuánto tiempo durará).

El absurdo todavía toma la forma del comportamiento egoísta, fratricida y poco inteligente de los izquierdistas puestos en esta posición por los golpistas. Donde debe brotar la solidaridad y la cooperación, los gérmenes de odio y los linchamientos crecen entre sus miembros. El feo rinoceronte que aparece de la nada en las calles de un pequeño pueblo y que, al principio, polariza a su población en un juego de acusaciones mutuas y actos deplorables ya no es un problema, ni el problema cuando se descubre que todos los habitantes del pueblo están infectados y convirtiéndose en rinocerontes. Hago aquí una referencia más clara a la obra de Eugène Ionesco que he citado anteriormente, que no podría ser más ilustrativa de las epidemias que nos amenazan, biológicas y/o políticas.

¿Hay alguna forma de salir de este teatro del absurdo, aunque no sea su acto final? ¡Siempre hay una salida!

En la obra de Ionesco, sólo una persona no se convierte en rinoceronte: un hombre sensible, racional y empático. Para no acusar a Ionesco ni a mí mismo de machismo, recuerdo que en “Ensayo sobre la ceguera”, de José Saramago, la única persona no infectada por la ceguera blanca es una mujer.

Las campañas de Boulos y Manuela D'Ávila señalaron el camino para un desenlace positivo de este teatro del absurdo en el futuro: solidaridad, unión, diálogo, creatividad y trabajo de base entre los líderes y militantes de los partidos de izquierda y los representantes y activistas de los movimientos de minorías, pero también el coraje de señalar a aquellos entre ellos que ya se han convertido en rinocerontes, y aislarlos antes de que infecten a otros.