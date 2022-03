Rusia se considera engañada, pero no debió invadir Ucrania

Sin embargo, Ucrania no aceptó la invasión, pese a que incluso el gobierno ucraniano estaba escasamente preparado, que en parte fue irresponsable, porque cuando tienes a más de 150 mil soldados a pocos kilómetros de la frontera, no están ahí para hacer maniobras, están para invadir. Eso estaba claro. Es decir, que guerra iba a haber. El gobierno ucraniano no decretó la movilización hasta 24 horas después de ser invadidos. En todo caso, la población ucraniana, junto con el ejército, han puesto freno a la agresión. Esto significa que la guerra puede durar un poco más, no es una guerra relámpago.

Pero no nos hagamos ilusiones. Esa masa invasora, por muy descoordinada que esté, por poco motivada que esté va a acabar invadiendo todo o parte, como hacer un corredor. Lo único que no se sabe realmente es cuánto tiempo van a necesitar para el control total.

Ahora, una invasión no es solamente desplegar tropas por todo el territorio, que no haya combates, dominar por completo sin oposición violenta. El problema es que eso hay que mantenerlo. No basta con invadir. Se ha demostrado incluso con grandes potencias como Estados Unidos, al que le fue muy fácil invadir Irak en el 2003, en aquella invasión ilegal. El problema es mantenerla y sostenerla en el tiempo. Alimentar a toda la población y que todo funcione, eso cuesta muchísimo dinero. No es soportable para casi ningún Estado.

Y aquí no se trata de un estado pequeño, no es Crimea. En ese territorio hay más de cuarenta millones de personas, aunque hayan salido dos millones y pico y puedan salir todavía muchos más, no les va a ser fácil dominar.

Por lo demás, la gente va a utilizar el derecho de legítima defensa, la violencia, los francotiradores, la resistencia. Es algo endiablado para cualquier ejército.

Incluso la invasión le va a costar caro porque en ese aspecto, estratégicamente Ucrania ha hecho lo correcto, no enfrentarse a los rusos en campo abierto y llevarlos a las ciudades, dejar que entren, intentar cercar las calles donde el ejército propio, más la población, ayuda mucho. Por eso posiblemente la invasión le vaya a costar más de lo que Rusia cree.

Además, Rusia tiene una economía muy débil, de ahí las sanciones. En ese aspecto ha sido inteligente la Unión Europea y las venía preparando hace mucho tiempo. Es decir, se sabía que no íbamos a ayudar a Ucrania con soldados, no íbamos hacer la guerra con ellos, no ser beligerantes directamente, pero sí podíamos ayudar con una guerra económica que puede asfixiar a medio plazo a Rusia. Y está muy claro que se han puesto todas las divisiones acorazadas, financieras, tecnológicas y Rusia no va a poder mantener por completo el territorio, porque se puede desplomar económicamente y tener un problema muy grave desde ese punto de vista.