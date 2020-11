Transición energética y ecológica: la necesidad, la utopía y la voluntad

En primer lugar, hay que tener en cuenta que no es tarea fácil desmantelar una infraestructura global en todo el mundo, diseñada para producir y distribuir el combustible que ha impulsado el sistema económico y la vida de los ciudadanos del planeta Tierra durante más de 100 años. Además, conviene aclarar que aún hoy la propuesta del “desafío climático” y la “transición energética” siguen siendo proyectos eminentemente políticos, cuyo éxito depende casi en su totalidad de la conciencia de las personas y de la voluntad política de 200 Estados nacionales, que son independientes y están organizados dentro de un sistema interestatal plenamente jerárquico, desde el punto de vista de su poder y riqueza3. Dentro de este sistema, hay que tener en cuenta que más del 50% de los gases de efecto invernadero del planeta son emitidos por no más de cinco o seis países, y por no más de 20 grandes empresas multinacionales. A esto se suma el hecho de que estos cinco o seis países se encuentran entre los ricos y poderosos del planeta, entre ellos, China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón y Alemania; y que las 20 empresas más grandes responsables de alrededor del 33% de las emisiones de carbono del mundo son grandes empresas petroleras públicas y privadas.

Se entiende, por otro lado, que los países del sistema internacional que más han avanzado en el control de las emisiones de gases y en el avance de su “transición ecológica” son exactamente Suecia, Suiza y Noruega, es decir, tres países pequeños cuya suma de sus poblaciones resulta menor que la de la ciudad de São Paulo. Con esto es posible comprender mejor por qué los principales responsables de los problemas ecológicos y climáticos del mundo son también sus principales beneficiarios, y los que resisten al establecimiento de metas climáticas, como es el caso de Estados Unidos, en particular durante el gobierno de Donald Trump, quien acaba de abandonar el Acuerdo de París después de pasar cuatro años torpedeando todas las decisiones gubernamentales anteriores favorables a la agenda de transición energética. Pero incluso dentro de la Unión Europea, el aparente líder de los que apoyan los cambios, es difícil llegar a un consenso entre sus países más ricos y su enorme franja, que es más pobre y no cuenta con los recursos necesarios para reemplazar su estructura productiva e infraestructura energética.

Aun así, en sentido contrario, cabe señalar en este punto el cambio de posición de China en los últimos años, y en particular su acelerado proceso de “electrificación” de su parque automovilístico. Y más recientemente, la derrota de Donald Trump y la elección de un nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, que propone reducir las emisiones de gas carbónico de los Estados Unidos, y que ha prometido asignar 2 billones de dólares en los próximos cuatro años para crear nuevos empleos e industrias limpias, y para la creación de una nueva infraestructura baja en carbono. No es imposible que el “tema ecológico” pueda convertirse en un punto de negociación y convergencia diplomática del nuevo gobierno con China.

A pesar de ello, no se puede olvidar que el mandato del nuevo presidente es de solo cuatro años, y que su gobierno y su agenda ecológica deben enfrentar la resistencia y la feroz oposición del Senado estadounidense. Aun así, este debería ser el principal cambio en la política exterior estadounidense en el año 2021, y debería sumarse al anuncio junto a los principales bancos de desarrollo del mundo, de que ya no financiarán proyectos que involucren el uso de carbón. Un buen momento para recordar con optimismo, que las utopías siempre serán utopías, mientras avanza la voluntad política colectiva, aunque sea de forma lenta, tortuosa e imperfecta.

Notas

[1] El Club de Roma, creado en 1968 por el industrial italiano Aurelio Peccei y el científico escocés Alexander King, era un grupo de personas "ilustres" que se reunían periódicamente - como el Foro Económico de Davos – para discutir el programa de los grandes problemas futuros de la humanidad, haciendo hincapié en el medio ambiente, el clima y los límites naturales del crecimiento económico. Se hizo famoso precisamente con la publicación de su informe, Los límites al crecimiento (The Limits to Growth), preparado por un equipo de técnicos del MIT contratados por el Club de Roma y dirigidos por Dana Meadows. Este informe trató de diversos temas como el medio ambiente, la energía, la contaminación, el crecimiento, el saneamiento, etc. y se vendieron más de 30 millones de ejemplares en 30 idiomas diferentes, popularizando las antiguas tesis maltusianas sobre los límites naturales y poblacionales del crecimiento económico

[2] La "urgencia ética" del tema de la transición ecológica explica el hecho de que haya sido objeto de una Encíclica papal dedicada exclusivamente al "cuidado de la casa común": "Hay una necesidad urgente de desarrollar políticas para que, en los próximos años, la emisión de dióxido de carbono y otros gases altamente contaminantes pueda reducirse drásticamente, por ejemplo, reemplazando la utilización de combustibles fósiles y desarrollando fuentes de energía renovable" (Papa Francisco, Laudato si', sobre el cuidado de la casa común, p. 24)

[3] “The only force that appears to be able to alter this picture in the foreseeable future is a strong policy that internalizes the substantial external environmental and social costs of fossil fuels, especially climate change” (Connor, A. P.; Cleveland, C.J. “U.S. Energy Transitions 1780-2010, energies, 2014, p. 7981. Disponible en: <www.mdpi.com/journal/energiesd>.