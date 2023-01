Brasil: el terror literal

Com financiamento de setores do empresariado e das máfias disfarçadas de igrejas neopentecostais, e a cumplicidade de oficiais das Forças Armadas e agentes das polícias militares estaduais - há anos abrigo do fanatismo cristão, do fascismo e do neonazismo -, os terroristas brasileiros objetivaram no último dia 08 de janeiro destruir literalmente a política e a memória do país. Saíram do submundo da internet (da “cultura digital”) - onde não há lei e tudo é “imaterial” - para a superfície da realidade concreta, cujas leis lhes pareciam sem qualquer eficácia iniciadora.

A extrema-direita é literal. Tomada pelo vazio de pensamento, ela apenas crê e acata ordens. Se ela já rompido com a política como mediadora de conflitos nas redes socias, onde pelo menos desde 2016 demandava por um golpe ou por uma “intervenção” militar, ao partir para a destruição física dos prédios dos três poderes, mostrou que só sabe ser literal e só compreende a retórica da guerra.

Nesse sentido, a escolha de Brasília - a cidade-polis por excelência- como palco dessa guerra amplamente anunciada no Facebook e em grupos de WhatsApp e Telegram não poderia ser mais simbólica, da mesma forma que o Capitólio para os terroristas estadunidenses. Na América como no Brasil, se a retórica é a da guerra, a política já não serve. E há que destruí-la literalmente.

A literalidade dos fascistas também aparece em sua relação com as artes. Depois de vermos a pobreza semântica dos desenhos, pinturas e esculturas presenteadas a Bolsonaro por seus seguidores - e podemos vê-los em seu conjunto quando da saída da família de Bolsonaro dos palácios do Planalto e Alvorada: todos de uma literalidade e realismo propagandístico - não é de se espantar que fossem flagrados destruindo os quadros de artistas como Di Cavalcanti e Cândido Portinari, cujas obras primam pela polissemia e interpelam a inteligência do receptor, na medida em que precisam ser interpretadas porque complexas.