Lo bueno, lo malo y lo feo de la insurrección en el Capitolio de EE.UU.

Lo malo

Como comenta el Director de democraciaAbierta en un artículo, lo ocurrido en el Capitolio es una fuerte llamada de alarma sobre los peligros del populismo de extrema derecha, en alza en el mundo entero. Siguiendo el bien conocido guión del “ellos contra nosotros”, de identificar al grupo enemigo, el presidente mismo incitó a sus seguidores, ciegos durante estos cuatro años de mandato, a la violencia, a la intolerancia, al autoritarismo, al fascismo, a la misoginia, al racismo; al odio. Y todo esto culminó en la insurrección del miércoles pasado.

La democracia que se vanagloriaba de ser excepcional, cayó en manos de su propia pesadilla. No importa tanto si hubo un golpe o no, si hubo un autogolpe o no, aunque es gravísimo. Lo que importa es denunciar las fuerzas que permiten debilitar tanto una democracia: la desacreditación del pilar de la democracia que son las elecciones; la concentración de poder en manos de una persona con rasgos inhabilitantes como el narcisismo patológico y la intolerancia, lo que debilita los pesos y contrapesos inherentes a la democracia; el enmarcar a la oposición como enemiga y como falsa (fake); o la acusación sistemática a la prensa como enemiga del pueblo. Todos estos son ingredientes tóxicos que alimentaron el desastre al que asistimos, y todos fueron suscitados y liderados por el presidente de los Estados Unidos. De nada sirve un ya te lo dije. Es más bien una lección de qué no hacer en un futuro, de lo que hay que evitar en las demás democracias.