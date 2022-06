Cruzar la frontera, ‘quería saber que se sentía estar allí’

No me asusté cuando me vieron. Pensé que si nos atrapaban, no pasaba nada. Sabía que por ser menor de edad me devolverían aquí. Y los hombres de los caballos se portaron bien. Nos dieron algo de comer y cobijas. Nos hicieron preguntas sobre cuántas veces habíamos cruzado, qué edad teníamos, etc. Y nos tomaron las huellas y las fotos. Nos trataron bien.

Lee la misma historia, contada esta vez por la madre de Omar

Nunca había cruzado. Nunca me atrajo. Tuve un amigo que me ofreció 400 pesos (20 dólares) para que le ayudara a sujetar las escaleras que utilizan para subir. Pero dije que no. No es que tuviera miedo. Y nadie trató de obligarme. Simplemente no era lo que quería hacer.

Mi primer trabajo fue con mi hermano en un taller de reparación de taladros, pulidoras y otras herramientas. Tenía 15 años y se suponía que era un trabajo de verano. Pero me gustaba más que la escuela y acabé quedándome más de un año. Ganaba poco: 500 pesos (25 dólares) a la semana. Tan poco que a veces hasta quedaba a deber de los burritos que me comía. Me gustaba el trabajo, pero no me gustaba el sueldo.