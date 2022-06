La esperanza está al otro lado de la frontera

Norma

Creo que la gente trabaja para salir adelante. Para conseguir una casa. Para comprar comida y ropa para sus familias. Nunca he tenido un trabajo pagado, pero ayudo a una señora discapacitada que vive cerca a limpiar su casa. También le preparo la comida porque no puede hacerlo ella misma. Me recuerda a mi abuela, que no tiene fuerza en un brazo y no puede levantar cosas pesadas. No se vacunó cuando era pequeña y ahora necesita muletas para moverse.

Mi abuela trabajaba en la maquiladora, y cuando mi madre tuvo edad suficiente también trabajó allí. En ese entonces no te pedían papeles. Tengo fotos de las dos trabajando juntas; mamá tenía unos 15 o 17 años. El trabajo no era tan malo. Mi abuela aún no llevaba muletas, pero con el tiempo perdió fuerzas y tuvo que dejarlo.