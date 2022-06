Dejé de trabajar en la maquiladora porque mi hijo fue asesinado hace seis meses. Había estado involucrado en el tráfico de migrantes. Estaba deprimida y la vida no tenía sentido. Pero la necesidad siempre está ahí. Ahora limpio casas una o dos veces por semana. De una forma u otra hay que salir adelante. Nunca dejas de trabajar.

Lo único que me motiva ahora son mis nietos, los hijos de mi hijo. Uno tiene dos años y el otro cuatro. A veces no tengo ganas ni de bañarme, ni levantarme, pero ellos me levantan. Veo su inocencia y sé que ellos no entienden todavía lo que pasa. Cuando preguntan por su padre, me da fuerzas porque me digo: 'Su padre ya no está aquí. Tengo que seguir adelante por ellos'. Mi nuera vive conmigo. Tiene 20 años y trabaja mucho en una maquiladora, pero esos dos niños tienen muchas necesidades.

No tengo palabras para explicar la muerte de mi hijo. Cuando mis nietos preguntan cuándo despertará su padre, me duele mucho. A veces escuchaba que morían hijos de mis amigas y sentía feo como ser humano, pero ahora que yo lo estoy viviendo es algo inexplicable. Me siento mutilada, como si me faltara una parte del cuerpo. Como si estuviera incompleta.

Mi nuera también está mal. Ella tiene a sus dos hijos y la noto que a veces no quiere ir a trabajar, pero tiene que hacerlo. A mí eso también me duele, porque la entiendo como mujer, como madre de mis nietos. Me duele mucho.

Siento que lo único que me puede ayudar es Dios. Él es al único que le pido que me quite esto que siento, porque a veces siento mucho coraje contra la persona que le quitó la vida a mi hijo. También he sentido coraje con mi hijo, porque muchas veces le pedí que cambiara su vida. Sentí coraje conmigo misma, porque me sentí culpable. No sé si fue mi ignorancia o no supe planificar. No me arrepiento de mis hijos, jamás, pero sí digo que tuve cinco.

Por mucho que te esfuerces, nunca consigues darles todo lo que necesitan. Se me hizo muy difícil. A pesar de que mi pareja siempre ha estado conmigo, tenemos 27 años de casados, sólo les pudimos dar lo que nos alcanzaba para comer y medio vestirlos. Se juntan con chicos con ropa y zapatos bonitos, y también quieren esas cosas. A veces toman malas decisiones por eso. Ellos van teniendo más necesidades conforme van creciendo, y uno no puede dárselas.

Tuve cinco hijos, y ahora sólo tengo cuatro: dos gemelos, otro niño y una niña. Uno de los gemelos recibió un disparo en el mismo incidente en el que fue asesinado mi hijo. La bala le partió la mandíbula en cinco partes. Tuve que pedir un préstamo para pagar el funeral y la operación. No hubo más remedio que pedir un préstamo en uno de esos centros que prestan dinero a altas tasas a gente como nosotros. Mi hijo tiene ahora una cicatriz donde entró la bala, y dice que no tiene sensación en la boca. Requiere más atención médica, pero el Señor Don Dinero siempre es el que nos detiene.

A mí me hubiera gustado que mis hijos tuvieran todo, una casa bonita, comodidades, buen estudio, darles carrera, darles todo. Darles lo mejor a ellos, lo que yo no tuve.