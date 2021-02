Lo que le pasa a Brasil

La sensación de que Brasil había evitado la acritud y las tensiones raciales que asolaban a otros países era un motivo de orgullo para muchos ciudadanos -de hecho, para muchos brasileños en todo el mundo-. A lo largo del siglo XX, el gobierno contrastó sistemáticamente su falta de animosidad racial con lo que ocurría en Estados Unidos, antes y durante el movimiento por los derechos civiles. Esto no era sólo para consumo interno, sino que contribuía al posicionamiento global de Brasil, como campeón de los desheredados, como voz del llamado Sur Global y como potencia antiimperialista que lideraba el movimiento de los no alineados.

No es de extrañar que varias de estas ideas hayan sido puestas en tela de juicio. La última lectura es que la "democracia racial" de Brasil era una ficción. Fue defendida a bombo y platillo por una élite blanca para ocultar una opresión racial muy real, y muy violenta.

De hecho, muchos de los retos contemporáneos de Brasil -desigualdad, exclusión, impunidad y violencia- están fuertemente relacionados con este legado no examinado de discriminación racial. Y a pesar de los esfuerzos comparativamente recientes por reducir la discriminación, ésta está profundamente entretejida en el tejido de la política electoral, los sistemas educativos y los mercados laborales del país.

En la actualidad, los brasileños negros ganan de media un 44% menos que sus homólogos blancos. El racismo estructural es hoy sostenido por la élite de poder del país -algunos de ellos descritos de forma memorable por Alex Cuadros en "Brazilionnaires - Wealth, Power, Decadence and Hope in an American Country".

Corrupción sistémica

El elitismo y el clientelismo de Brasil son legendarios, y esto ha contribuido a unos niveles de corrupción e impunidad alucinantes. Uno de los casos más difundidos de corrupción en Brasil es el de Lava Jato (Lavado de autos), que comenzó en 2014 y atrapó a decenas de ex presidentes, ministros, políticos, empresarios y otros, en Brasil y otra docena de países latinoamericanos.

El escándalo de corrupción Lava Jato fue excepcional, incluso para los estándares brasileños. Lo que comenzó como una investigación sobre presunto blanqueo de dinero se convirtió en un extenso escándalo de corrupción en la empresa petrolera estatal, Petrobras. En total, se desviaron hasta 13.000 millones de dólares del erario público, convirtiéndose en una de las mayores tramas de corrupción no sólo de la historia de Brasil, sino de cualquier otro país.