La prensa brasileña y el sadismo

Por el contrario, todas las expresiones de sadismo de la ultraderecha en sus manifestaciones callejeras de 2015 a 2018 -manifestaciones en las que Bolsonaro, con la ayuda de los militares nostálgicos de la dictadura, emerge como conductor de emociones políticas bajas y dañinas-, todas estas manifestaciones han sido ignoradas o normalizadas por la prensa.

Bolsonaro ha venido a impulsar el odio y el sadismo de aquellas personas que no se sienten recompensadas por la vida, por lo tanto "agraviadas", que no reconocen su mediocridad, albergan una envidia enfermiza de la gente que triunfa y tienen miedo a cualquier transformación social porque no están seguros de tener cabida en el nuevo orden.

En "El amor a la vida", el filósofo, científico social y psicoanalista Eric Fromm, explica que los sádicos siempre apelan de forma enfermiza al orden y a la disciplina militar y siempre exigen que un líder o alguna entidad superior los autorice (este ente superior puede ser incluso el "pasado glorioso", "la patria" o "la Iglesia"). Sin embargo, siempre son crueles e insensibles con los que son vulnerables o se perciben como jerárquicamente inferiores a ellos.

Esto puede explicar la obsesión y la crueldad de los fascistas hacia las minorías étnicas, sexuales y políticas; y su odio hacia cualquier política que otorgue, a estas minorías, el estatus de ciudadanos de pleno derecho. Esto explica el odio aparentemente irracional hacia Lula y su política de inclusión y empatía. Los sádicos -sea cual sea la intensidad con la que se expresen- quieren mantener intacta la sociedad en la que pueden ejercer su crueldad mientras obedecen órdenes de los superiores.

Hay muchos ejemplos de sadismo por parte de Bolsonaro y sus votantes, ya sean los orgullosos o los sinvergüenzas avergonzados que, en la soledad de las urnas, votan al fascismo. Si, siempre según Fromm, el sádico cosifica a las personas vulnerables y no tiene, hacia ellas, ninguna compasión o empatía, podemos afirmar sin miedo que el comportamiento de Bolsonaro y su secta durante la pandemia del COVID 19 fue el de un innegable sadismo. Mientras cientos de miles de personas morían sin oxígeno en los hospitales, Bolsonaro y su secta se burlaban de las víctimas y fomentaban el contagio.