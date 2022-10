Los rincones sórdidos del bolsonarismo

Cuando la secta política ya estaba casi totalmente formada, operando en redes digitales (grupos de WhatsApp y Facebook) y analógicas (las iglesias neopentecostales), y Bolsonaro ya se había convertido en el director de orquesta de estas corrientes malignas, consiguió que un miembro de la secta, que trabajaba en una agencia de la línea aérea TAM, me asignara un asiento en un vuelo Brasilia-Río. Me había preparado una trampa durante el vuelo; esa persona fue la última en embarcar y ya entró a con el objetivo de filmarme. Por suerte para mí, había un asiento vacío, al que me cambié. Sólo consiguió acosarme moralmente.

Repaso los hechos en los que participé para 1) dejar claro que el fraude, la manipulación delictiva de documentos y las situaciones inventadas siempre han formado parte del modus operandi de la extrema derecha, y en particular de Bolsonaro; 2) la tolerancia de las instituciones democráticas (la prensa en particular) a estos procedimientos delictivos por parte de los parlamentarios sólo porque fueron aplicados contra un hombre gay y una mujer, permitió a Bolsonaro fortalecerse como conductor de la ultraderecha, y permitió a la ultraderecha elevar el tono de sus procedimientos, lo que resultó en el cobarde asesinato de Marielle Franco, y la puesta en escena del "atentado con arma blanca" a Bolsonaro, que le permitió ganar las elecciones de 2018; 3) y, por lo tanto, no debería sorprender a nadie el intento de las campañas de Tarcíciso Freitas (ex ministro de Bolsonaro y candidato a gobernador de Sao Paolo) de fingir un atentado, aunque significara el asesinato de un inocente; y los esfuerzos de Bolsonaro por acusar criminalmente a las radios del Nordeste de no emitir su propaganda electoral.

La extrema derecha es criminal en todas partes. Cuando encuentra una personalidad tan resentida como sádica para ocupar el lugar de líder o "Mesías", se convierte en una secta diabólica que a menudo perpetra sus atrocidades en nombre de Dios.

Esto es el Bolsonarismo. Como cualquier secta, interpela a sus miembros basándose en sus debilidades, miedos, rencores y resentimientos. Una vez cooptado, el miembro de la secta se somete a un proceso de resubjetivación basado en sus propios prejuicios e ignorancia. Se convierte en un ser dispuesto a matar y morir por el líder. La cooptación se produce en diferentes clases y con personas de diferentes niveles educativos, porque la clave de la interpelación está en la fragilidad que presenta la persona.

A lo largo de estos cuatro años de gobierno de Bolsonaro, la batalla para evitar el crecimiento de esta secta política ha sido intensa. Si todo va bien, la democracia le pondrá límites el próximo domingo 30.

Y sólo entonces empezaremos a pensar en cómo fueron esos años bajo la hegemonía de esa secta. El novelista Frederick Forsyth, al referirse al nazismo, dijo que no creía que en la historia de la humanidad se encontrara con una secta tan enloquecida, y que apelaba "a los rincones más sórdidos del género humano". Pues si estuviera vivo, después de conocer el bolsonarismo, es seguro que cambiaría de opinión.