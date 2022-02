América Latina: perspectivas conturbadas para 2022

Com 63,3% de sua população total totalmente imunizada contra a Covid-19, América do Sul é a região com o nível mais alto de vacinação do mundo, acima da Europa que, com um total de 60,7%, ocupa o segundo lugar, segundo dados do Our World in Data. Embora a América do Sul tenha sofrido com falta de acesso a vacinas durante meses, a região avançou com relativa rapidez, administrando vacinas da China e da Rússia que os EUA ou a UE ainda não aprovaram.

O sucesso da região se dá pela experiência da América Latina em manejo de doenças infecciosas, como meningite, varíola, sarampo e poliomielite. Com décadas de planos de imunização bem-sucedidos, os países da região desenvolveram a infraestrutura necessária para a vacinação em massa — além de ter criado uma confiança em relação a vacinas inexistente em outras regiões.

No entanto, a região está longe de superar a crise sanitária que continua impondo desafios em todo o mundo. Embora sua taxa de imunização de mais de 63% supere a de outras regiões, ela está abaixo do limiar de 80% que cientistas julgam necessário para alcançar a chamada imunidade de rebanho, embora esse conceito tenha entrado em crise com a variante ômicron e sua capacidade de infectar indivíduos vacinados e reinfectar pessoas que já foram infectadas por outra variante do coronavírus.

Dessa forma, a região continuará a enfrentar desafios em seu manejo da ômicron, que se espalha com extrema rapidez (com uma proporção de 1:16), ataca os já vacinados e já causa milhares de mortes diárias em todo o mundo.

Aumento da migração

Outro desafio regional será a gestão das ondas migratórias da e para a região, que colocam em escrutínio as capacidades dos governos de lidar não apenas com a logística dessas ondas mas também com situações de xenofobia e aporofobia.

De acordo com o Plano de Resposta 2022 da Plataforma de Coordenação Interagencial para Refugiados e Migrantes da Venezuela (R4V), haverão cerca de 8,9 milhões de refugiados e migrantes venezuelanos em 17 países da América Latina e Caribe, um aumento significativo em relação a 2021.

Para atender a essa onda migratória, os 192 parceiros do Plano de Resposta a Refugiados e Migrantes (EMRP) solicitaram US$ 1,44 bilhões para apoiar as necessidades dos migrantes venezuelanos.