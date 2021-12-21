Каким был 2021 год? Мы расспросили наших авторов

В 2021 году миру так и не удалось окончательно справиться с пандемией. Вирус Covid-19 снова стал проверкой на прочность не только национальных экономик и систем здравоохранения, но и межрегиональной солидарности. Для постсоветского пространства это оказалось особенно актуально. Серьезным вызовом стали также тлеющие конфликты и угрозы военных вторжений, новые законы, ограничивающие гражданские свободы и независимую журналистику, а в некоторых странах – масштабные преследования и репрессии.

Авторы openDemocracy рассказывают о том, с чем они столкнулись в этом году и за что планируют бороться в следующем.

"Этот год показал, что диктатура не способна вылезти из электоральной пропасти"

Игорь Ильяш, журналист (Беларусь)

Уходящий 2021 год в Беларуси стал годом чудовищного тоталитарного эксперимента. Начиная с августа 2020, всего за какие-то 16 месяцев относительно мягкая белорусская диктатура перевоплотилась в агрессивный человеконенавистнический режим, вобравший в себя худшие черты классических образцов тоталитаризма XX века. Террор превратился в единственный способ управление государством, демонстративная правовая сегрегация и дегуманизация инакомыслящих стали абсолютными. Угрозы “зачистить”, “вырезать”, “уничтожить” или просто “мочить” по 100 человек – это тот язык, на котором теперь разговаривает белорусская власть.

Однако насилие лишь инструмент тоталитаризма, а его конечной целью является единомыслие. Без широкой народной поддержки тоталитарная система невозможна. Но Лукашенко не смог даже приблизиться к этой цели в 2021 году. Уходящий год показал, что диктатура не способна вылезти из электоральной пропасти, в которую она свалилась летом 2020, и потому теперь находится в состоянии перманентной нестабильности. Именно осознание этой нестабильности вынуждает режим пускаться в самые отчаянные авантюры: принуждать к посадке пассажирский самолет, искусственно создавать миграционный кризис, провоцировать пограничный конфликт.

2021 год показал всю безнадежность затеянного Лукашенко тоталитарного эксперимента, но, к сожалению, не дал ответа на главный вопрос: как долго этот эксперимент способен продолжаться?

Я в полной мере ощутил последствия этого эксперимента на себе. За этот год журналистика в Беларуси де-факто превратилась в запрещенную профессию: большинство моих коллег теперь либо находятся за решеткой, либо были вынуждены эмигрировать.

Моя супруга Екатерина Андреева была приговорена к двум годам лишения свободы за стрим с акции протеста, в исправительной колонии она получила желтую бирку “экстремистки” – инакомыслящей. Наша книга “Белорусский Донбасс” была запрещена. Телеканал “Белсат”, где мы работали, признали “экстремистским формированием”. Я прошел через 10-дневный арест и остаюсь подозреваемым по политически мотивированному уголовному делу, в любой момент могу снова оказаться за решеткой. Но вместе с тем в этом году мы столкнулись с невиданной по масштабом поддержкой. Моя жена в тюрьме получала письма от сотен и сотен неравнодушных белорусов. На улице ко мне регулярно подходили незнакомые люди, передавали Екатерине слова восхищения и поддержки или просто благодарили меня за работу. Там, где тоталитаризм победил, подобное невозможно. А значит все не так плохо.