Ser negro no Brasil

O sistema classificatório de "cor ou raça" no Brasil supostamente abrange tons de pele que vão de muito claro a muito escuro, variando basicamente de branco, pardo e preto, até o indígena (independentemente de cor de pele). Dessa forma, quase 99% da população brasileira se encaixa nas categorias "branca", "parda" e "preta" (nessa ordem, é claro). Além disso, o censo usa os termos "cor" e "raça" de forma intercambiável.

Naturalmente, outros fatores influenciam a categorização, como idade, sexo, região e condição socioeconômica, de modo que uma pessoa parda de pele clara que tenha um trabalho bem remunerado pode ser considerada branca. Já os pretos sempre são pretos. Em categorias frequentemente exploradas pelos pesquisadores como renda, escolaridade, ocupação e condição socioeconômica que são, a classificação de raça e cor está embutida nos resultados.

A cor também muda de região para região, de norte a sul. Uma pessoa rotulada como parda em Salvador, na Bahia, pode ser preta em Curitiba, no Paraná. Para uma pessoa parda, é mais difícil ser considerada branca no Rio Grande do Sul do que em Sergipe. Como sempre, a cor da pele é uma categoria analítica idiota e inútil, mas mantém as pessoas em seus devidos lugares.

E é ainda mais complicado do que isso. O racismo no Brasil é geralmente entendido de forma restrita como sentimentos e atitudes anti-negro. O preconceito e o ódio contra os povos indígenas (cerca de 900 mil pessoas de mais de 300 etnias diferentes) não são considerados motivados por raça, mas por outro tipo de hostilidade.

Assim, quando a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial foi criada pelo ex-presidente e atual presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva em 2003, ela focou nos brasileiros de ascendência africana e ignorou os povos indígenas. Similarmente, o órgão também negligenciou os asiáticos, especialmente os de origem chinesa (250 mil) e japonesa (2,1 milhões – a maior comunidade fora do Japão), assim como imigrantes de países como Bolívia e Venezuela.

A lógica dessa forma de definir o racismo faz com que alguns grupos sejam ignorados e outros poupados. Por exemplo, relatos de antissemitismo são raros no Brasil, onde os judeus (cerca de 120 mil) levam uma vida religiosa aberta e estão bem integrados em todas as esferas da sociedade .

Após os horrores do nazismo, a UNESCO publicou um documento intitulado "A Questão Racial", elaborado por um comitê de especialistas brancos, incluindo Claude Lévi-Strauss, e logo revisado pelo antropólogo Ashley Montagu após críticas de outros especialistas, incluindo Julian Huxley, Gunnar Myrdal e Joseph Needham (e nenhuma mulher à vista).

O relatório turvou ainda mais as águas quando a versão modificada chegou à conclusão ofuscante de que "seria melhor, ao se referir a raças humanas, abandonar o termo 'raça' e falar de grupos étnicos". Na visão dos especialistas, o termo "raça" deveria ser reservado "para a classificação antropológica de grupos que mostram combinações definidas de traços físicos (incluindo fisiológicos) em proporções características". O relatório declarou ainda que o Brasil tinha uma "situação exemplar" em termos de relações raciais, exibindo uma "harmonia" que deveria ser explorada em pesquisas futuras.

Essa "harmonia" não estava tão longe do que o sociólogo Gilberto Freyre fantasiou em seu livro "Casa-Grande e Senzala" (1933), sistema que descreve como "uma quase maravilha de acomodação: do escravo ao senhor, do preto ao branco, do filho ao pai, da mulher ao marido".

De forma não intencional, o documento da UNESCO levantou sérias questões sobre a suposta "democracia racial" do Brasil. Juntamente com o influente estudo de Nelson do Valle Silva de 1985), o efeito subsequente foi uma dicotomização preto-branco que coloca pessoas pardas e negras em uma única categoria e pessoas brancas em outra. As três primeiras divisões do sistema classificatório oficial foram denunciadas como um ataque à "consciência negra", enquanto a parte indígena foi mais ou menos ignorada.

Na década de 1990, o governo incentivou os não-brancos a se identificarem como negros, com base na ascendência africana e (supostamente) independentemente da cor da pele. Negro não é o mesmo que pardo ou preto e certamente não é um termo que representa um determinado grupo social racializado.