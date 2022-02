¿Gira América Latina nuevamente hacia la izquierda?

Lula, que estuvo al mando entre 2003 y 2010, finalizó su segundo mandato con una sorprendente tasa de aprobación del 87%, un récord en los 37 años transcurridos desde el regreso de la democracia en Brasil. La popularidad de Lula demuestra haber resistido las penurias de la última década, pero su partido no ha corrido la misma suerte. El Partido de los Trabajadores, un gigante en el escenario político de Brasil, ha perdido un terreno considerable, tanto en las elecciones generales de 2018 como en las elecciones municipales de 2020.

Meses antes de su (controvertido) juicio político en 2016, la sucesora y protegida de Lula, Dilma Rousseff, terminó el año con una tasa de aprobación del solo 9%. Otra figura importante del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, que se enfrentó a Bolsonaro en la segunda vuelta de 2018, terminó su mandato como alcalde de São Paulo con una baja tasa de aprobación del 17%.

Es innegable que el partido de Lula ha perdido poder. Pero Lula no. Como principal representante de la izquierda brasileña, la popularidad de Lula parece trascender las preferencias del espectro político y jugar con el viejo culto latinoamericano a la personalidad. Lula fue un presidente exitoso y podría muy bien volver a encarrilar a Brasil (aunque heredaría un país muy diferente al de 2003), pero el hecho de que lidere las encuestas electorales no parece apuntar a un resurgimiento de una izquierda cohesionada, como sugiere su búsqueda de aliados de centro-derecha.

Ante la potencia de Lula y las dificultades Jair Bolsonaro en las encuestas, la derecha y el establishment brasileño han puesto en marcha una “tercera vía”, lanzando como candidato a Sergio Moro, el juez estrella que persiguió a Lula y fue ministro con Bolsonaro.

Colombia podría elegir a su primer líder de izquierda

Un conflicto civil de cinco décadas, librado en gran medida en el contexto de la Guerra Fría, dibujó una línea muy clara entre la izquierda y la derecha en Colombia. Con la organización de las guerrillas basada en ideales leninista-marxistas de redistribución de la tierra, los grupos armados que asolaron las zonas rurales del país en su lucha contra el Ejército colombiano han marcado la noción de izquierda en el país. Cuando América Latina estaba eligiendo a izquierdistas a principios y mediados de la década de 2000, Colombia se mantuvo sólidamente dentro del campo de centro-derecha.

Durante la mayor parte del siglo XXI, Colombia ha sido gobernada por Álvaro Uribe y sus protegidos, Juan Manuel Santos y el actual presidente Iván Duque. Pero la corona del uribismo parece tambalearse en su cabeza, comenzando cuando Santos firmó el histórico, pero contestado, acuerdo de paz con las FARC en 2016, al que el propio Uribe se opuso. Santos fue reemplazado en 2018 por un uribista más ferviente, aunque Duque se acerca al final de su mandato como el presidente menos popular en la historia de Colombia.

2022 podría poner fin definitivamente a ese reinado. Después de liderar en 2018 la campaña presidencial más exitosa de un candidato de izquierda en la historia de Colombia, Gustavo Petro ha encabezado todas las encuestas antes de las elecciones presidenciales de mayo. Una encuesta reciente de intenciones de voto del 16 de enero muestra a Petro a la cabeza con un 25%. Le sigue el voto en blanco, con un 18%, y luego Rodolfo Hernández con un 13%. El candidato de centro, Sergio Fajardo, se ubicó cuarto en la encuesta con un 8%.

A pesar de su ventaja constante, Petro se ha estancado en las encuestas y parece tener un techo electoral insalvable. Por otro lado, Rodolfo Hernández, un millonario que, sin embargo, dice ser de la gente y representar al antisistema, es uno de los pocos candidatos que sigue cosechando nuevos adeptos. Fue alcalde de Bucaramanga, una de las ciudades capitales de Colombia, hace siete años. Sin embargo, lo que realmente lo catapultó al reconocimiento público fue su carácter recio. Así mismo, contrató como asesor de su campaña presidencial a Víctor López quien fue el asesor del presidente de El Salvador, Nayib Bukele y es, por el momento, el candidato que le pisa los talones a Petro por la izquierda.

Petro, un integrante del M-19, actual senador y exalcalde de Bogotá, ha crecido de la mano de los movimientos progresistas de Colombia, en particular los feministas. Pero, al igual que Lula en Brasil, Petro ha buscado cada vez más hacer alianzas con los centristas en un intento por ampliar su base de votantes y sus posibilidades de ganar, una medida que muchos creen que ha alienado a su base leal.

Otro candidato que ha dado de qué hablar es Alejandro Gaviria, ex rector de la Universidad de los Andes y ex ministro de salud de Juan Manuel Santos. Hace parte de la Coalición Centro Esperanza que reúne a sectores de centro y centroizquierda. Gaviria es un académico que tiene posturas polémicas en un país conservador como Colombia como su apoyo abierto al aborto y a a la legalización de las drogas. Pero la Coalición también tiene en su abanico de presidenciables a Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín, que quedó tercero en las elecciones presidenciales de 2018 y es más popular que Gaviria en las encuestas. El 13 de marzo la Coalición hará una consulta en la que los colombianos podrán votar cuál de sus candidatos quieren que sea el que vaya a las elecciones de mayo. Por el centro lucha también Juan Manuel Galán, candidato del Nuevo Liberalismo, que aprieta con fuerza en las encuestas.